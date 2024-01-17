بنيران مجهولة.. مقتل عقيد في الحرس الثوري والسلطات تحقق

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر في الحرس الثوري قولها إن العقيد حسين علي جوادانفر وهو أحد ضباطها بمحافظة سيستان وبلوشستان، قتل بالرصاص بينما كان عائدا من مهمة إدارية، على طريق خاش – زاهدان.وتجري السلطات حاليا تحقيقا للتعرف على من يقف وراء هذا الهجوم.وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها بمواقع تجسسية وإرهابية معادية في المنطقة.وذكر الحرس الثوري أنه استهدف بصواريخ باليستية مواقع تجمع لقادة وعناصر من وصفها بالجماعات الإرهابية في العراق وسوريا، ردا على الهجمات الأخيرة بمحافظة سيستان وبلوشستان ومدينة كرمان جنوبي البلاد.وقال إنه استهدف أيضا موقعا تجسسيا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية.ومطلع الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران، أثناء تجمع الحشود لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله بضربة أميركية، وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة العشرات.وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، في وقت توعدت فيه طهران بالانتقام من منفذي الهجوم، الذي وصف بأنه الأكثر دموية في البلاد منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1979.