هجوم يستهدف سفينة أمريكية.. هذه التفاصيل

وقال المسؤول بحسب "الجزيرة نت"، إن "سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف أن "الهجوم أصاب السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة".وكانت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أعلنت، أمس الثلاثاء، استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.