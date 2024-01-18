إيران تطالب باكستان بتفسير ضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان

وأكدت إيران، أن ما لا يقل عن 7 أشخاص سقطوا، في هجوم صاروخي نفّذته باكستان على منطقة حدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد.وأوضح التلفزيون الإيراني، أن الضحايا هم 3 نساء و4 أطفال وجميعهم غير إيرانيين، فيما أصيب آخرون جراء الهجوم، وفق وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.وأكد نائب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان الإيراني علي رضا مرحمتي، أن الانفجارات التي سمع دويها في أجزاء مختلفة من المحافظة الخميس، نجمت عن ضربة صاروخية مصدرها باكستان.وأضاف أن التحقيقات جارية في الانفجارات التي وقعت بالقرب من مدينة ساراوان جنوب شرق إيران.وقالت إيران، الثلاثاء الماضي، إنها استهدفت قواعد لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين" على صلة بإسرائيل داخل باكستان، إلّا أن إسلام أباد قالت إن مدنيين أصيبوا وقُتل طفلان، محذَّرة من أنه ستكون هناك عواقب تتحمل طهران المسؤولية عنها.سلسلة ضربات عسكريةوأعلنت باكستان، الخميس، أن الجيش شنَّ سلسلة ضربات عسكرية ضد ما سمَّتها بـ"مخابئ إرهابية" في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران، أسفرت عن قتل عدد ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية، وذلك بعدما شنّت طهران ضربات ضدّ مواقع في باكستان قالت إسلام أباد إنّها أسفرت عن سقوط طفلين.فيما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن باكستان هاجمت قرية حدودية في جنوب شرق البلاد بصواريخ ما أسفر عن سقوط ثلاث نساء وأربعة أطفال جميعهم غير إيرانيين.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنّ "باكستان نفّذت هذا الصباح (الخميس) سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جداً ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانيّة"، مضيفةً أنّ "عدداً من الإرهابيّين قد قُتِلوا".وأكدت أنها ستواصل "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا"، وذلك في أعقاب شن إيران هجمات على مواقع داخل باكستان.وأفادت الخارجية أن باكستان "تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابعت أن "الهدف الوحيد من تحرّك اليوم (الخميس) كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي تعد بالغة الأهمية، ولا يمكن المساس بها".*باكستان تستهدف "بلوش إيران"فيما أوضح مسؤول أمني باكستاني لشبكة CNN الأميركية أن إسلام أباد استهدفت 7 مواقع داخل إيران.بينما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلاً عن مسؤول محلي أن "5 انفجارات سُمعت في عدة مناطق حول مدينة سارافان".وأشار مصدر بالمخابرات الباكستانية لوكالة "رويترز" إلى أن الضربات نفَّذتها طائرات عسكرية، و"عادت بنجاح بعد استهداف مخابئ"، لافتاً إلى أن "الضربات استهدفت مسلحين بلوش داخل إيران".وأردف أن "المسلحين المستهدفين ينتمون إلى جبهة تحرير بلوشستان"، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوشستان الباكستاني.*إيران: نحترم سيادة باكستانوأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، أن بلاده استهدفت ما أسماه "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة، و"لم تستهدف أي مواطن باكستاني"، غداة إعلان إسلام أباد سقوط طفلين في ضربة جوية شنّتها طهران الثلاثاء.وشدد عبد اللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على أن طهران تحترم سيادة باكستان، إلا أنها "لن تقبل تهديد أمنها القومي". وقال إنه "تم استهداف ما يُسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية".وتقول الجماعة إنها "تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة".وشكّل "جيش العدل" عام 2012 أعضاء سابقين بمنظمة في سيستان وبلوشستان التي تُعد واحدة من أكثر مناطق إيران فقراً، والتي يعيش فيها عدد كبير من الأقلية البلوشية، بحسب وكالة "فرانس برس".