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عطل في طائرة بلينكن يهدد سمعة "بوينغ"
دوليات
2024-01-18 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
944 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
اضطر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن يستقل طائرة تابعة للقوات الجوية في طريق عودته من سويسرا، حيث شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لعطل أصاب طائرته التي أنتجتها "بوينغ".
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن طائرة بلينكن، وهي من طراز "بوينغ 737" واجهت مشكلة تتعلق بتسرب الأكسجين، بعد صعود الوفد الأميركي استعدادا للسفر من زيورخ إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن "لم يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة من دافوس كما كان مخططا، الأربعاء، بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته"، حسبما نقل موقع "أكسيوس".
واستقل بلينكن طائرة بديلة من طراز "سي-40" تابعة للقوات الجوية الأميركية، مخصصة لقاعدة أندروز المشتركة، حسبما ذكرت المتحدثة باسم القوات الجوية، روز رايلي.
وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأميركية، فإن العديد من أعضاء الوفد المرافق، سيعود إلى الولايات المتحدة عبر الطيران التجاري.
وقال ميلر إن ما حدث لطائرة بلينكن في سويسرا "لم يعطل أيا من اجتماعاته"، حيث يتوقع أن يصل بلينكن للولايات المتحدة مساء الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي.
وبحسب "أكسيوس"، فإن هذه الأنباء تمثل "عنوانا آخر سيء لشركة بيونغ"، فيما وصفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية ذلك بأنه "أحدث ضربة لسمعة بوينغ"، رغم أن العطل لا علاقة له بالمشكلات المتعلقة بطائرات "بيونغ 737 ماكس" التي تعرضت لحادث مؤخرا. ولم ترد بوينغ على الفور على طلب "أكسيوس" للتعليق.
ولا تزال طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" ممنوعة من التحليق بأمر من إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، في أعقاب حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الأميركية بعد الإقلاع.
ووقع الحادث في 5 يناير بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يتسبب إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة. وتمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام.
وأقرت بوينغ بمسؤوليتها عن الحادث الذي تعرضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز". وتعهد رئيسها التنفيذي، ديف كالهون، بـ "كامل الشفافية" في هذا الملف.
وكانت شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز"، قد أعلنت أيضا أنها اكتشفت "قِطعا غير مثبتة جيدا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، في أعقاب الحادث الذي وقع على ارتفاع 16 ألف قدم.
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