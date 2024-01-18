Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شخص يطلق النار بمستشفى في بغداد.. الصحة تكشف التفاصيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عملية تكلف 250 ألف دولار!.. ما قصة "توابيت إعادة إحياء الموتى"؟

دوليات

2024-01-18 | 06:40
عملية تكلف 250 ألف دولار!.. ما قصة &quot;توابيت إعادة إحياء الموتى&quot;؟
المصدر:
عربي بوست
1,386 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

في تاريخ مضى، شهدت ثقافات مختلفة محاولات للبحث عن الحياة الأبدية وإكسير الحياة. في الصين، أمر أحد الأمراء بالبحث عن إكسير الحياة للإمبراطور الأول للصين. أما في فرنسا خلال القرن السادس عشر، فاعتقد النبلاء أن شرب الذهب قد يساعد في تمديد عمرهم.

في الوقت الحالي قامت شركة تكنولوجية أمريكية بصناعة ما أطلق عليه توابيت الخلود أو توابيت إعادة إحياء الموتى بشكل آخر، إلا أن هذه التوابيت تُكلف صاحبها آلاف الدولارات، فما قصتها؟

حب الخلود في الدنيا عبر التاريخ
تُجسد قصة جلجامش، الملك السومري، في أقدم قصيدة ملحمية للبشرية، محاولات الإنسان للعثور على الخلود. اكتشف جلجامش نباتاً سحرياً، ولكنه فقده بعد أن أكلته أفعى. هذه القصة تعكس رغبة الإنسان القديم في تحقيق الحياة الأبدية.

مع تقدم العلم في العصور الحديثة، أصبحت محاولات البحث عن الحياة الأبدية أكثر علمية. في عام 2015 وبشكل خاص في عام 2019، أظهرت تطورات في مجال البحث العلمي أن هناك جهوداً مستمرة لفهم آليات الشيخوخة وتعديلها. تم تمويل بعض هذه الأبحاث بواسطة نخب وادي السيليكون.

الباحثون الحديثون يعتقدون أنهم أقرب من أي وقت مضى إلى تعديل جينات الإنسان أو تطوير تكنولوجيا تسمح بتحسين طول العمر. ومع ذلك، يتعين على هذه الجهود أن تتعامل مع مجموعة من التحديات الأخلاقية والفلسفية، بما في ذلك الأثر المحتمل على التوازن البيئي والمسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية.
 
بداية إنشاء توابيت الخلود
قبل نصف قرن تقريباً، خاض العلماء مرحلة رائدة في عالم الحفظ بالتبريد، حيث قاموا بأول عملية تبريد لجثة إنسان متوفى، وهو جيمس بيدفورد، الذي فارق الحياة بسبب سرطان البنكرياس. وفقاً لوصيته، تم تجميد جسده في النيتروجين السائل في ساعات قليلة بعد وفاته ويطلق على مكانه توابيت الخلود.

استمر جسد بيدفور لخمسة عقود تحت درجة حرارة -196 درجة مئوية، وكان يحلم بأن يعيد إليه الحياة في مستقبلٍ غير بعيد، وسط تقدم التكنولوجيا البشرية في مجال علاج السرطان وحتى الموت نفسه.

يحتفل أنصار هذا النهج بيوم 12 يناير/كانون الثاني كيوم لجيمس بيدفور، منذ تجميده في عام 1967، ولكن للأسف، لم يحقق المستقبل المتخيل القدرة على إعادة الحياة للجثث المحفوظة بتوابيت الخلود المزعومة.

مع تقدمنا نحو القرن الواحد والعشرين، يظهر أن التقدم في مجال الحفظ بالتبريد "توابيت الخلود" لم يكن بالمستوى المأمول خلال النصف قرن الماضي. يشير العلماء اليوم إلى أن الطريقة البدائية التي تم بها تجميد جيمس بيدفور قد لا تكون كفيلة جداً في جانب الحفظ.

بل، كانت بلورات الجليد التي تكونت تحت درجات حرارة تحت الصفر القصوى قد تسببت في تمزيق معظم خلايا جسده وتدمير الهياكل العصبية الهشة في دماغه، حتى لو تمت إذابة جليده في يوم من الأيام، يظهر أن جسد بيدفور قد تعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها، حتى بالنسبة للبشر التقنيين الذين قد يظهرون في المستقبل كآلهة.
<strong>بداية إنشاء توابيت الخلود </strong>/ التواصل الاجتماعي

توابيت الخلود خلال القرن الـ21
حسب موقع "badphilosopher" الأمريكي، منذ بداية القرن الـ21 شهدت عملية التحفيظ بالتبريد تحولاً جوهرياً مع اعتماد عملية التزجيج، أو ما يُعرف بتوابيت الخلود، كمعيار جديد. في هذا النهج، يُستخدم نوع من المحاليل المُضادة للتجميد في الجسم بشكل شامل استعداداً للتبريد، بدلاً من تجميده بالكامل.

تهدف هذه العملية إلى منع تشكل بلورات الجليد في درجات حرارة تحت الصفر، بهدف حماية الخلايا وتجنب التلف الذي يُشير إليه الباحثون بـ "تكسير" الأعضاء الكبيرة. يرى البعض أن هذا النهج الجديد يُعتبر خطوة إيجابية نحو الحفاظ على الجسم بدلاً من تدميره، مع فرصة للإنعاش في المستقبل، داخل هذه التوابيت.

لسوء الحظ، فإن الإجراء البدائي الذي خضع له جيمس بيدفورد لم يكن على نفس المستوى. على سبيل المثال، المحلول المُضاد للتجميد، المعروف بـ "الحماية من البرد"، الذي يهدف إلى حماية الخلايا من درجات الحرارة القصوى تحت الصفر، يظهر أنه شديد السمية وقد يُسبب تلفاً لا رجعة فيه للخلايا.

تظهر صعوبات أخرى في توزيع المحلول بشكل متساوٍ في الجسم، خاصة عند وفاة الفرد. لا يوجد ضمان بأن المحلول سيكون قادراً على حماية كل خلية، أو حتى اختراق أنسجة الأعضاء بشكل كافٍ لضمان فاعلية العملية.

نتيجة لهذه التحديات، تعرضت عملية الحفظ بالتبريد "توابيت الخلود" لانتقادات واسعة باعتبارها عملية غير عملية في المجتمع العلمي. ومع ذلك، فإن هذا لم يثنِ عدداً كبيراً من الأشخاص عن خوض هذه التجربة، حيث خضع المئات للحفظ بالتبريد، وقام آلاف آخرون بتسجيل أنفسهم لتنفيذ العملية بعد وفاتهم. يصل سعر هذه العملية إلى ما يزيد على 200 ألف دولار أمريكي للتكلفة الكاملة.

يُظهر هذا السيناريو المعقد أن العملية لا تزال تثير الكثير من التساؤلات والتحفظ في الوسط العلمي. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الرغبة في استكشاف طُرق جديدة للحفاظ على الحياة بعد الموت تحتفظ بقوتها وتطوّرها، وسط تحديات علمية وأخلاقية.

أمل العودة إلى الحياة
حسب موقع "theguardian" البريطاني تعد توابيت الخلود إنجازاً علمياً؛ حيث نجح العلماء في تجميد بعض العينات الصغيرة من الأنسجة البيولوجية دون فقدان وظيفتها. يتمثل ذلك في تجميد الأجنة البشرية والحيوانات المنوية والبويضة الأنثوية، مما يمكن استخدامها لاحقاً في حالات الحمل الناجحة لفترات طويلة، حتى بعد عقود من الحفظ.

يعد تجميد هذه العينات الصغيرة أسهل نسبياً؛ نظراً لإمكانية تبريدها بسرعة أكبر وبشكل موحد، دون الحاجة إلى القلق بشأن تكوين بلورات الجليد. وهذا يكون ذا أهمية خاصة في تجميد أعضاء الإنسان بأكملها، مثل القلب والكبد، حيث يكون الحفظ والتخزين لعمليات زرع الأعضاء لاحقاً غير عملي.

على الرغم من تطور العلم، فإن ما مرَّت به عملية حفظ جيمس بيدفورد في توابيت الخلود قبل خمسين عاماً لا يزال يظل مصدر قلق وتساؤل. يُظهر ذلك بالتأكيد في عجز العلم عن تحقيق الإنعاش بعد التجميد بشكل فعّال حتى الآن.

على الرغم من التقدم في مجال الحفظ بالتبريد، إلا أن هناك تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الوعي. بالرغم من أن الكثيرين يتطلعون إلى الاستيقاظ في المستقبل بفضل التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن مفهوم الوعي وتجسيد الذات يظل أمراً معقداً وغير مضمون.

توابيت الخلود تشير إلى رغبة البعض في تجنب الموت، ولكن يثير هذا الاختيار تساؤلات حول فهمنا للذات والتغيير الدائم الذي يحدث في حياتنا. يبرز أن التغيير الذي نخضع له يشكل جزءاً أساسياً من تجربتنا، وأن الذات ليست ثابتة ولا تبقى ثابتة عبر الزمن. 
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
Play
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
Play
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
Play
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
Play
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-17
Play
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-17
Play
العراق في دقيقة 17-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
Play
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
Play
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
Play
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
Play
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
Play
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-17
Play
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-17
Play
العراق في دقيقة 17-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-17
لقطات
Play
لقطات
عسكري طلعوني على التقاعد وما انشملت بالتقاعد | ناس وناس
05:00 | 2024-01-17
Play
عسكري طلعوني على التقاعد وما انشملت بالتقاعد | ناس وناس
05:00 | 2024-01-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
Play
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.