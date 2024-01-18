الرئيس الأمريكي يعلق على القصف المتبادل بين إيران وباكستان

وقال بايدن: "كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة، ونعمل الآن لتحديد مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك".وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران، الخميس، وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.