مصر: احباط محاولة تهريب للمخدرات وقتل ثلاثة مهربين

وقال المتحدث أن "الجيش المصري أحبط "محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع".وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أيام قليلة. وكانت السلطات قد أحبطت يوم الاثنين محاولة مشابهة بالقرب من معبر حدودي مع إسرائيل، ما أسفر عن مقتل أحد المهربين والقبض على 6 آخرين.