وتعرف السويد بأنها محايدة تاريخياً، لكنها بدأت تعطي الأولوية للدفاع المدني وسط مخاوف من الاستعداد لحرب محتملة.وتلقى عدد من الطلاب استبيانًا لتحديد ما إذا كانوا سيقبلون ان يجندوا للخدمة العسكرية، في الوقت الذي قد مر عام ونصف فقط منذ أن قدمت السويد طلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما يمثل تغييرا حادا في نهج الدولة المحايدة تاريخيا في مجال الدفاع والعلاقات الدولية، بحسب صحيفة الجارديان.لكن في الأسابيع الأخيرة، اجتاح البلاد شعور يلوح في الأفق بوجود صراع محتمل، حيث تم تحذير المواطنين بضرورة إعداد أنفسهم لاحتمال الحرب.على الرغم من أنه لن يُطلب من الجميع أداء الخدمة العسكرية - حيث يتم استدعاء نسبة صغيرة فقط من السكان ضد إرادتهم - اعتبارًا من يوم الجمعة، فإن الحكومة تستأنف أيضًا الخدمة المدنية الإجبارية، وهي شكل من أشكال الخدمة الوطنية التي تم تفكيكها بعد الحرب الباردة.وسيتم استدعاء نحو 100 ألف شاب للخدمة العسكرية في العام المقبل ــ حوالي 10% منهم سوف يقومون بذلك على الرغم من عدم رغبتهم في ذلك، في الماضي، كان يُطلب من أولئك الذين أبدوا اهتمامًا بالخدمة فقط القيام بذلك، لكن عدم كفاية الأعداد في العام الماضي أدى إلى تغيير السياسة من قبل السلطات.سينطبق الواجب المدني الإلزامي الجديد في البداية فقط على أولئك الذين تم تدريبهم على خدمات الطوارئ وتوفير الكهرباء، لكنه يمثل الخطوة الأولى فيما يتوقع أن يكون برنامج خدمة وطنية أوسع بكثير.وقال كارل أوسكار بوهلين، وزير الدفاع المدني السويدي - الذي أعلن أمام المؤتمر "من الممكن أن تكون هناك حرب في السويد" - إن العودة الكاملة إلى الواجب المدني يجري النظر فيها في المستقبل.وقال إن إعلان يوم الجمعة يمثل إعادة تنشيط الواجب المدني للمرة الأولى منذ انتهائه في عام 2008. وأضاف أن "إعادة التنشيط ستحدث في قطاعين، أولا وقبل كل شيء في خدمات الإنقاذ البلدية".يقول العديد من المراهقين إن جيلهم قد اهتز بسبب سلسلة من الأحداث العالمية، وتؤيد ليا بوكهوي، 18 عاما، مفهوم الخدمة الوطنية بشكل عام، لكنها تقول إن ارتباطاتها تغيرت بشكل كبير في العامين الماضيين: "الأمور أصبحت أكثر خطورة، هذا مخيف، خاصة وأننا كنا بعيدين كل البعد عن الحرب في السويد”.زهراء البارودي، 18 عاماً، التي انتقلت من العراق إلى السويد قبل 10 سنوات وتعيش الآن في مالمو، شهدت تغيراً جذرياً في النظرة الدولية للسويد، لو اضطرت إلى أداء الخدمة الوطنية لفعلت ذلك، ولكن ليس باختيارها.