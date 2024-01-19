Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شخص يطلق النار بمستشفى في بغداد.. الصحة تكشف التفاصيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تقرير أمريكي يكشف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024.. هذه مرتبة العراق

دوليات

2024-01-19 | 02:40
تقرير أمريكي يكشف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024.. هذه مرتبة العراق
5,253 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أصدر الموقع الأمريكي Global Fire Power، المتخصص في الشؤون العسكرية، بداية هذه السنة ترتيبه السنوي لأقوى الجيوش في العالم، ومن ذلك تصنيفه لأقوى الجيوش العربية في سنة 2024.

ويأتي هذا التصنيف في وقتٍ تبدو فيه المنطقة العربية أقرب للانفجار، وذلك بسبب تداعيات حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ الـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقصفها المستمر منذ ذلك الحين لجنوب لبنان، ودخول جماعة أنصار الله الحوثيين على خط الصراع باستهدافهم للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى عسكرة البحر الأحمر من خلال إرسال الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لقطعها البحرية لمواجهة هجمات الحوثيين، ناهيك عن الهجمات التي تشنها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وهي التطورات التي جعلت عدة دول عربية تعلن عن بالغ قلقها على أمنها القومي، فما هو تصنيف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024 حسب تصنيف غلوبال فاير باور للجيوش؟

ما هو تصنيف غلوبال فاير باور للجيوش العسكرية؟
منذ عام 2006، دأب الموقع الأمريكي Global Fire Power، على إصدار بيانات تصنيف عام لـ 145 جيشاً حول العالم، ويعتمد التصنيف النهائي على بيانات أكثر من 60 عاملاً يتم فحصها، وتكون الدرجة المثالية لمؤشر الأداء هي 0.0، والتي لم يحصل عليها أي جيشٍ حتى الآن، كونها درجة لا يمكن تحقيقها واقعياً في نطاق صيغة GFP الحالية؛ على هذا النحو، كلما كانت قيمة مؤشر الأداء أصغر، زادت "قوة" القدرة القتالية التقليدية للدولة، وتقدم تصنيفها.

ويعتمد موقع "غلوبال فايرباور" في تصنيفه السنوي للقوى العسكرية عالمياً وإقليمياً أيضاً على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.

مع ذلك، يشكك البعض بدقة تصنيفاته خاصة أن البيانات العسكرية للدول بعضها سري والإفصاح عنها يخضع لاعتبارات مختلفة.

ما هو ترتيب أقوى الجيوش العربية في سنة 2024؟
نشر موقع Global Fire Power المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر تصنيف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024 تليها كل من السعودية والجزائر.

واحتلت مصر المرتبة الـ15 عالمياً بمؤشر القوة برصيد 0.2283، في حين بلغت ميزانيتها 4.4 مليار دولار، بينما احتلت السعودية المرتبة 23 عالمياً برصيد 0.3235، وبلغت ميزانيتها للإنفاق العسكري 71 مليار دولار وهي الأعلى عربياً، في حين احتل الجيش الجزائري المرتبة الـ26 عالمياً برصيد 0.3589، وبلغت ميزانيته لسنة 2024 نحو 21.6 مليار دولار.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة في تصنيف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024، بعدما احتل المرتبة 45 عالمياً، وبلغت ميزانية الإنفاق العسكري للعراق خلال سنة 2024، نحو 21.6 مليار دولار.
احتدام الجدل حول ماضي الجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيسه | Amwaj.media
 
واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عربياً في تصنيف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024 والـ51 عالمياً، ثم جاءت سوريا في المرتبة السادسة عربياً والـ60 عالمياً.

واحتل المغرب المرتبة السابعة عربياً في تصنيف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024، تليه قطر ثم تونس والسودان، بينما احتلت الكويت المرتبة الـ11 عربياً، يليها كل من جيوش عُمان، ليبيا، الأردن، اليمن، البحرين، وأخيراً موريتانيا والصومال التي احتلت المرتبة 142 عالمياً، والأخيرة في تصنيف أقوى الجيوش العربية في سنة 2024.

ماذا ينتظر الجيوش العربية في 2024؟
الحرب الإسرائيلية على غزة هي أكبر تهديدٍ للدول العربية، خاصة دول الطوق التي تحيط بالكيان الصهيوني، والتي ارتفعت نسبة نشوب حربٍ بينها وبين إسرائيل.

فسوريا المنهكة في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً، لا تزال تتعرض دورياً إلى هجمات إسرائيلية، بينما بات اشتعال حرب بين لبنان وإسرائيل وشيكاً أقرب من أي وقت مضى.

وتجد مصر أقوى الجيوش العربية في سنة 2024 نفسها محاطةً بتهديدات أمنية من كلّ جانب، آخرها الحرب على غزة وخطط الكيان الصهيوني الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

نفس التهديد يلاحق الأردن الذي يسارع الوقت من أجل منع خطة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وزادت الأوضاع في البحر الأحمر من احتمالية تعطيل الاتفاق بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يفتح الباب إلى عودة الصراع بين الطرفين من جديد.

ويتوقع أن يتواصل التسابق في التسلح بين الجزائر والمغرب، القائم على الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ عام 2021، وسط تنامي التهديدات المحيطة بالبلدين من الصحراء الكبرى.
ماذا عن ترتيب أقوى جيوش الدول الإسلامية لعام 2024؟
بإعطاء تصنيف globalfirepower، بعداً أكبر من نطاق الدول العربية ليشمل الدول الإسلامية، نجد أن الجيش التركي يحتل المرتبة الأولى في تصنيف الجيوش الإسلامية، بمعدل أداء بلغ 0.1697 في تصنيف الموقع الأمريكي، محتلاً بذلك المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف أقوى جيوش العالم، ويليه الجيش الباكستاني بمعدل أداء بلغ 0.1711، والذي وضعه في المرتبة التاسعة عالمياً.

ويحتل الجيش الإندونيسي المرتبة الثالثة في تصنيف أقوى الجيوش الإسلامية، بعد أن احتل المرتبة 13 عالمياً، يليه الجيش الإيراني في المرتبة 14 عالمياً، ثم في المرتبة الخامسة إسلامياً نجد الجيش المصري أقوى الجيوش العربية.

أقوى الجيوش في العالم لسنة 2024
أما قائمة 10 جيوش في العالم، فلم يكن بها أي جيش عربي، وتواجد بها فقط الجيشان التركي والباكستاني ممثلان عن العالم الإسلامي.

إذ حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها بصفتها القوة العسكرية الرائدة في العالم بمؤشر قوة يبلغ 0.0699، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بمؤشر قوة يبلغ 0.0702، في حين احتلت الصين المرتبة الثالثة مؤشر قوة تبلغ 0.0706.

وجاءت الهند في المرتبة الرابعة بمؤشر قوة يبلغ 0.1023، ثم كوريا الجنوبية التي لديها مؤشر الطاقة 0.1416، ثم تمتلك المملكة المتحدة بمؤشر قوة يبلغ 0.1443، ثم اليابان التي حققت مؤشر قوة يبلغ 0.1601.

واحتلت تركيا المرتبة الثامنة، بتحصيلها مؤشر قوة 0.1697 التي دخلت به ترتيب قائمة أقوى 10 جيوش في العالم لهذا العام، بينما احتلت باكستان المرتبة التاسعة بتحقيقها 0.1711 واختتمت إيطاليا القائمة بمؤشر قوة يبلغ 0.1863. 
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
Play
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-18
Play
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-18
Play
العراق في دقيقة 18-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-18
Morning Live
Play
Morning Live
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
Play
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
Play
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
Play
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
Play
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
Play
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
Play
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-18
Play
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-18
Play
العراق في دقيقة 18-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-18
Morning Live
Play
Morning Live
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
Play
التصوير الفوتغرافي .. يخلق الابداع في صورة صامتة - حلقة ١٩٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
Play
البصرة سوق العشار - الحلقة ١٩١ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
Play
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
Play
ثقافة القوة او التعامل بالعنف في المجتمع العراقي - حلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-17
لقطات
Play
لقطات
عسكري طلعوني على التقاعد وما انشملت بالتقاعد | ناس وناس
05:00 | 2024-01-17
Play
عسكري طلعوني على التقاعد وما انشملت بالتقاعد | ناس وناس
05:00 | 2024-01-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
Play
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.