بعد اختفائها لأكثر من عقد.. ظهور "سمكة النمر" المهددة بالانقراض في دجلة

السومرية نيوز - دوليات



احتفت تركيا بالرؤية غير المتوقعة لسمكة النمر، والمدرجة على قائمة أكثر الأسماك المهددة بالانقراض في العالم، وذلك بعد رؤيتها في نهر دجلة لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات.

ويقول علماء البيئة إن هذه السمكة المرقطة الشبيهة بسمك الشبوط شوهدت آخر مرة في البرية منذ أكثر من عقد من الزمن، ويخشى أن تكون قد انقرضت.

ووصف وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي سمكة الفهد بأنها واحدة من أكثر 10 أسماك مرغوبة في العالم، معتبرا ان هذا الاكتشاف يعد خبرا جيدا لحماية وتنمية التنوع البيولوجي في بلادنا.

واكتشف السمكة فريق يضم علماء من جامعة رجب طيب أردوغان التركية وأعضاء في برنامجي حماية البيئة .



وقال كونيت كايا، الأستاذ المساعد بجامعة رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد شيء يضاهي الشعور باكتشاف أن الأنواع التي تم دفعها إلى حافة الانقراض لا تزال معلقة، على الرغم من الصعاب، وكانت الأسماك موجودة بكثرة في أنهار شرق تركيا وأجزاء من سوريا وإيران والعراق المجاورتين.

ويقول علماء البيئة إن الأسماك تعاني من التلوث والسدود التي أقيمت على طول نهري دجلة والفرات لدعم الزراعة المحلية.

وأفاد الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومقره سويسرا الشهر الماضي أن 25 بالمئة من أنواع أسماك المياه العذبة في العالم معرضة لخطر الانقراض.



