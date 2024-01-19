زلزال يضرب شمال غرب إيران

أكدت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة، وقوع زلزال شمال غرب البلاد.

وقالت وسائل الاعلام، أن "زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم، محافظة أردبيل شمال غرب إيران".



ولم تصدر تقارير رسمية عن الزلزال فيما اذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية.

