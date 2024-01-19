البيت الأبيض: ما زلنا نعارض وقفا عاما لاطلاق النار في غزة

وقال كيربي خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".وتابع "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من أكتوبر".