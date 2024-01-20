اشتباكات بين قوات الحدود الأفغانية والباكستانية

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن "اشتباكات اندلعت بعد ظهر السبت بين قوات حدود إدارة طالبان الأفغانية وحرس الحدود الباكستاني على خط ديورند، عند منطقة سيركاناي بولاية كنر".وأشارت إلى "انتهاء الاشتباكات، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بذلك".وتندلع اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات باكستانية وقوات إدارة طالبان؛ بسبب النزاعات الحدودية، وتنتهي بتدخل سلطات البلدين.ويبلغ طول خط ديورند الممتد بين الحدود الباكستانية الأفغانية ألفين و640 كيلومترا، ويعود تاريخ ترسيمه إلى عام 1893؛ جراء اتفاق بين وزير خارجية حكومة الهند البريطانية السير هنري مارتيمور ديورند، والأمير الأفغاني عبد الرحمن خان.وفي حين تعتبر إسلام آباد هذا الخط، حدودا دولية، ترفض كابل الاعتراف به؛ وهو ما يتسبب في اشتباكات بين قوات حدود البلدين بين الفينة والأخرى، وتبادل اتهامات بغض الطرف عن الجماعات المسلحة المعارضة في الجانبين.