الهند تخطط لإنشاء محطة فضاء مدارية مأهولة بحلول 2035

ستجري وكالة الفضاء الهندية تجارب أولى في إطار برنامج متخصص لإنشاء محطة الفضاء المدارية الخاصة بها.

وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية شردهارا بانكر سومناتخ إن "التجارب الأولى ستجري العام الجاري. وقد عقدنا اجتماعا بشأن تصميم محطة الفضاء التي أطلق عليها اسم "براخارت، حيث قدم مهندسونا العديد من الاحتمالات ولم يتم إلى حد الآن اختيار أي منها".

وأعاد سومناتخ إلى الأذهان أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قد عقد في نوفمبر الماضي اجتماعا بشأن تطوير برنامج الفضاء الهندي حيث تم إقرار عزم البلاد على إنشاء محطة الفضاء المدارية المأهولة الخاصة بها بحلول عام 2035.

وتم إقرار خطط إنشاء المحطة الفضائية المدارية بالإضافة إلى إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2040 على خلفية المهمتين الناجحتين اللتين حققتهما وكالة الفضاء الهندية، حيث نجح المتخصصون الهنود في أغسطس الماضي في تحقيق هبوط المسبار على سطح القمر، وفي سبتمبر الماضي تم إطلاق مسبار Aditya-L1 لدراسة الشمس.