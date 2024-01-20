الهند.. حديث عن إصلاحات تاريخية في البلاد

أعلنت الهند، عن ما وصفتها "إصلاحات تاريخية" في البلاد تتضمن تعزيز الفيدرالية التعاونية.

وشملت الإصلاحات بحسب بيان حكومي، إنه "في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، تتألق الهند كمعقل للمرونة والنمو وتعمل الإصلاحات التاريخية مثل ضريبة السلع والخدمات على تعزيز الفيدرالية التعاونية، مما يدفع إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد".

ويضيف البيان "يعالج مشروع قانون حجز المرأة الفوارق بين الجنسين، ويكمله التمكين الثقافي والاقتصادي"، مشيراً الى أن "إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير يؤدي إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ويجذب الاستثمارات العالمية".

وترمز النهضة المعمارية في الهند بحسب البيان الى "التقليد والحداثة، مما يعكس التطلعات المتطورة، وتعمل تدابير الرعاية الاجتماعية، المتمثلة في هار غار نال، على تحسين الظروف المعيشية"، مضيفاً "على المستوى العالمي، تعمل الدبلوماسية الرائدة على تضخيم صوت الهند، وتشكيل الإجماع".

وتابع "من خلال تبني الاستثمار في البنية الأساسية كعامل محفز للنمو، تظل الهند الدولة صاحبة الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم"، مضيفاً "يؤكد تركيز رئيس الوزراء مودي على المؤشرات الاقتصادية على سرد التقدم، ويؤكد دور الهند كمنارة للنمو وسط التحديات العالمية".

ولفت البيان الحكومي الى أن "مجلة إنديا توداي، وهي مجلة إخبارية إنجليزية رائدة في الهند، اختارت رئيس الوزراء ناريندرا مودي رجل العام لعام 2023، وعلى الرغم من أن العام قد يكون عاما مروعا بالنسبة لمعظم زعماء العالم، فإنه بالنسبة لمودي، كان بمثابة عام مروع، وسنة رائعة"، مشدداً "شهدت فترة ولاية مودي الأولى إصلاحًا اقتصاديًا جريئًا - ضريبة السلع والخدمات، مما أدى إلى تحويل الهند إلى سوق واحدة بنظام ضريبي واحد".