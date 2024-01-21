اختفاء طائرة فوق أفغانستان متجهة إلى روسيا

وأكدت هيئة مراقبة الطيران، أن عملية بحث جارية للعثور عليها.وأضافت أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 10 فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا، وكان على متنها ستة أشخاص من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وراكبان، وفقا لبيانات الأولية.واليوم الأحد، قال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في المنطقة.وأضاف المتحدث في بيان، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.وتابع أنه لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نوع الطائرة أو سبب التحطم أو الخسائر البشرية.