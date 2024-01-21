روسيا تشرع قانونًا لمصادرة ممتلكات من "يشوّه سمعة الجيش"

وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما)، إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال "تشويه سمعة" القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف، بحسب رويترز.وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام "كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة".وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما يوم الاثنين.