موقع البرلمان اللبناني يتعرض للقرصنة

تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني، اليوم الأحد، إلى القرصنة من جهة غير معلومة حتى الساعة.



وفي هذا الصدد، صدر عن مصلحة الإعلام في مجلس النواب اللبناني بيان جاء فيه: "‏إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده، وهي تعمل على معالجة الأمر".

وكانت شاشات مطار بيروت الدولي قد تعرضت للاختراق والقرصنة قبل أيام، وعرضت عليها رسالة مناهضة لـ"حزب الله"، فيما زعم المخترقون أنهم ينتمون لجماعة تطلق على نفسها اسم "جنود الرب".