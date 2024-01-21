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من الجاسوسية الى معلم سياحي.. تحول غريب بأنفاق لندن السرية

دوليات

2024-01-21 | 13:23
من الجاسوسية الى معلم سياحي.. تحول غريب بأنفاق لندن السرية
737 مشاهدة

يعتزم رجل أعمال تحويل أنفاق لندنية كانت في ما مضى تُستخدَم مركزاً للاتصالات الجاسوسية السرية إلى مَعلَم سياحي كفيل بجذبَ ملايين الزوار.

ويرغب المستثمر أنغوس موراي، الذي يدير مجموعة أسترالية لإدارة الأصول في إعادة تأهيل أنفاق "كينغزواي إكستشينج تانلز" (Kingsway Exchange Tunnels) التي تمتد نحو 1,6 كيلومتر تحت منطقة هولبورن في قلب لندن.

ويرغب المموّل في توفير تجارب غامرة في الأنفاق يستعاد من خلالها تاريخ الموقع الذي شيّد في البداية ليكون بمثابة ملجأ من القصف الجوي خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تصبح مقراً لفرع العمليات الخاصة Special Operations Executives التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6"، والذي استلهم منه إيام فليمنغ سلسلة أفلام جيمس بوند.

ويأمل المستثمر في أن يستقطب الموقع مليونَي زائر سنوياً اعتباراً من 2027، يمكن أن يأتوا أيضاً للاستمتاع بأعمق حانة في المملكة المتحدة.

وأعرب أنغوس موراي في نشرة إصدار اكتتاب عام تمهيدية أعلن فيها في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري عن نيته إدراج الشركة المسؤولة عن مشروع الأنفاق في بورصة لندن، عن طموحه إلى "أن تصبح أنفاق لندن بشهرة +لندن آي+"، وهو موقع الملاهي الضخم الواقع على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في وسط لندن.

وخلال حقبة "الحرب الباردة" بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، بادرت الحكومة البريطانية إلى توسيع الأنفاق الأساسية، الواقعة على عمق حوالي 30 متراً تحت الأرض، لإنشاء مركز سري للاتصالات البعيدة المدى.

ويقضي المشروع السياحي بالإبقاء على معظم المعدات من تلك الحقبة، وفقًا للشركة المسؤولة عنه.

ولكن في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، مع تطور تقنيات الاتصالات الأكثر حداثة، فقد المكان الذي تبلغ مساحته ثمانية آلاف متر مربع مبرر وجوده، ونُقلت ملكيته إلى شركة الاتصالات الوطنية البريطانية التي عرضته للبيع عام 2008.

ولم يتقدّم أي مشترٍ طوال سنوات، إلى أن استحوذ أنغوس موراي على الموقع عام 2022.

وأعلن موراي عن عزمه استثمار 220 مليون جنيه استرليني (نحو 279 مليون دولار)، بغية "تحويل الأنفاق إلى واحدة من أكثر التجارب الثقافية تميزاً في العالم"، وفق ما أكدت شركة "ذي لندن تانلز" في سبتمبر/أيلول الماضي، عند الإعلان عن مشروعها.

إلاّ أن سكان هذا الحي الثري أعربوا في الأسابيع الأخيرة عن سخطهم، معربين عن خشيتهم من التدفق المتوقع للسياح إلى شوارعهم التي تنعم بالهدوء إلى حدّ ما.

وفي احتجاج تقدّم به أحد السكان ويدعى جيمس كياي، أمام مجلس كامدن المحلي وسلطات مدينة لندن التي يُفترض أن تتخذ قرارًا في شأن المشروع، أعلن اعتراضه على المشروع بسبب "ما سيُحدثه من تغيير جذري للهوية في هذه المنطقة السكنية".

أما عضو مجلس اللوردات جون كريبس الذي يملك شقة في المنطقة، فلاحظ أن السكان يشعرون بالقلق من الازدحام وحركة المرور التي سيسببها المشروع في "شارع هادئ وضيق".

وشدد السكان في نحو 12 مساهمة جُمعت حتى الآن أن المشروع "غير مقبول على الإطلاق" و"يسبب ضرراً" للحي.

وكتب أحدهم ويُدعهى والتر سكوت: "لقد فشل في إقناع المنطقة بأن المنطقة ستستفيد من هذا الجذب السياحي، ولا أن ثمة طلباً على مثل هذه التجربة التاريخية".

وأكدت الشركة أنها جمعت إلى الآن عشرة ملايين جنيه استرليني (12,8 مليون دولار) من مستثمرين مهتمين، ولا تزال تسعى إلى جمع 30 مليوناً أخرى، تأمل في جذبها عبر إدراج الشركة في بورصة لندن.
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