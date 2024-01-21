في إيران.. جندي يقتل 5 من زملائه ويلوذ بالفرار

وذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم بينما كانوا يستريحون.وأضافت أن الدافع لم يتضح على الفور، وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".وقال التقرير إن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.وكانت كرمان مسرحا لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مئات الضحايا خلال احتفال بالذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق.