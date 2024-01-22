انهاء عمليات البحث عن عنصرين من البحرية الامريكية "ابتلعهما البحر الأحمر"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:30 AM
الى
05:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في إيران.. جندي يقتل 5 من زملائه ويلوذ بالفرار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479571-638414996610188757.jpg
انهاء عمليات البحث عن عنصرين من البحرية الامريكية "ابتلعهما البحر الأحمر"
دوليات
2024-01-22 | 00:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,275 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، انهاء عمليات البحث عن اثنين من طاقم البحرية الامريكية واعتبارهما متوفين، بعد 10 أيام من فقدانهما في خليج عدن اثناء عملية عسكرية على سفينة إيرانية تحمل أسلحة الى اليمن، بحسب القيادة المركزية الامريكية.
وقالت القيادة في بيان انه يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام، لم يتم خلالها تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين.
وأضافت: "انتهت عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 يناير/ كانون الثاني، ونحن نقوم الآن بعمليات الاسترداد".
وأشارت الى انه "خلال عملية البحث الموسعة هذه، قامت اصناف القوات المحمولة جواً والبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع زملائنا المفقودين، تم تقديم المساعدة في البحث أيضًا من قبل مركز الأسطول للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، وقيادة المنطقة الأطلسية لخفر السواحل الأمريكي، وجامعة سان دييغو - معهد النصوص لعلوم المحيطات، ومكتب البحوث البحرية - دعم علوم المحيطات، واحترامًا لعائلاتهم، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية:"إننا حزينون على فقدان اثنين من محاربي القوات البحرية الخاصة، وسنكّرم إلى الأبد تضحياتهم والمثال الذي صاغوه، صلواتنا مع عائلاتهم وأصدقائهم والبحرية الأمريكية ومجمل العمليات الخاصة خلال هذا الوقت".
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الامريكية فقدان 2 من عناصر البحرية الامريكية اثناء صعودهما على سفينة إيرانية تحمل أسلحة في خليج عدن، حيث أفاد المسؤولون بأن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة في خليج عدن وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، أما البحار الثاني، عندما رأى رفيقه يسقط في الماء قفز للمساعدة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الاتحادية تصدر حكما بدعوى لإلغاء بطاقة السكن
محليات
54.83%
01:39 | 2024-01-21
الاتحادية تصدر حكما بدعوى لإلغاء بطاقة السكن
01:39 | 2024-01-21
الدفاع تعلن توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو
محليات
17.41%
14:25 | 2024-01-20
الدفاع تعلن توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو
14:25 | 2024-01-20
الأمم المتحدة تحذر: العراق معرض للخطر
سياسة
14.43%
09:56 | 2024-01-20
الأمم المتحدة تحذر: العراق معرض للخطر
09:56 | 2024-01-20
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
اقتصاد
13.33%
02:06 | 2024-01-21
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
02:06 | 2024-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-21
Morning Live
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
Morning Live
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
Biotic
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
Biotic
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
فنّ نيوز
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
فنّ نيوز
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-21
Morning Live
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
Morning Live
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
Biotic
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
Biotic
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
فنّ نيوز
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
فنّ نيوز
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.