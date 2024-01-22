هزة ارضية تضرب مدينة كرمان الإيرانية

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن هذه الهزة وقعت على بعد 14 كيلومترا من شهداد و19 كيلومترا من سيرج و24 كيلومترا من أندوهجرد في محافظة كرمان.ووقعت هذه الهزة على عمق 9 كيلومترات من الأرض .وافاد مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة كرمان " حميد سالخورده" لإرنا، انه حتى الان لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة.واضاف سالخورده بأن هزة ارضية بقوة 4.3 درجات على مقياس موجات الأرض الداخلية (ريختر) ضربت بالقرب من شهداد في محافظة كرمان اليوم عند الساعة 11:28 قبل الظهر.وتقع شهداد على بعد 100 كيلومتر شمال شرق عاصمة محافظة كرمان.