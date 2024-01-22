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السفيران الإيراني والباكستاني يستأنفان مهامهما في 26 يناير الحالي
دوليات
2024-01-22 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
235 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
سيعود سفيرا إيران وباكستان إلى ممارسة مهامها في إسلام آباد وطهران يوم 26، كما يزور وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان إسلام آباد في يوم 29 من الشهر الحالي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية والباكستانية في بيان مشترك، اليوم الإثنين، "انه بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بين وزيري خارجية باكستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتفق الجانبان على عودة سفراء البلدين إلى أماكن عملهم بحلول 26 يناير 2024".
وبحسب هذا البيان، سيقوم وزير الخارجية الإيراني بزيارة باكستان في 29 يناير 2024 بدعوة من نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني.
يأتي ذلك بعد توتر في العلاقات بين البلدين، نتيجة قصف إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدف الأربعاء 17 كانون الثاني، ما قالت طهران إنها "مواقع لجماعة جيش العدل داخل بلوشستان الباكستاني على الحدود مع إيران".
وردّت باكستان بقصف مواقع مفترضة لجماعة "جيش تحرير بلوشستان" في إقليم سيستان- بلوشيستان الإيراني. وتسبب القصف المتبادل في مقتل عدد من الأشخاص في الجانبين، حسب بيانات رسمية.
واحتجاجاً على القصف الإيراني، استدعت إسلام آباد سفيرها من طهران، وأعلنت أن السفير الإيراني الموجود في بلاده لن يسمح له بالعودة إلى باكستان، وقبل ذلك، استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني.
في غضون ذلك، قالت الخارجية الباكستانية الجمعة، إن باكستان وإيران اتفقتا على "خفض التصعيد واحترام سيادة كل دولة لأراضي الدولة الأخرى".
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