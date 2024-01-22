طهران: لا تأكيد لزيارة عبد اللهيان للقاهرة

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "حققنا تقدما جيدا في علاقاتنا مع مصر والمحادثات إيجابية بين الطرفين، واجتماعات المسؤولين التي عقدت تؤكد الجو الإيجابي، سنواصل جهودنا بناء على الاتفاق بين الرئيسين".وأضاف: "أما بالنسبة للتخطيط لزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر لا يمكنني تأكيد أي شيء".في نهاية كانون الاول من العام الماضي، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة منذ إعادة انتخاب السيسي، وناقش الطرفان تعزيز التعاون بين طهران والقاهرة.وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن "إعادة السفراء بين مصر وإيران من المحتمل أن تحدث في وقت قريب".ولفت إلى أن "تهنئة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، تعني أن العلاقات وصلت إلى أعلى مستوى".