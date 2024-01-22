زيلينسكي يقدم مشروع منح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية

وقال زيلينسكي، إنه "قدم مشروع قانون بشأن الجنسية المتعددة إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح بمنح الجنسية الأوكرانية للأوكرانيين العرقيين باستثناء المواطنين الروس، وكذلك للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلن زيلينسكي في رسالة بالفيديو بمناسبة يوم وحدة أوكرانيا: "أقدم اليوم مشروع قانون رئيسي إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح باعتماد تغييرات شاملة في التشريعات، وإدخال مؤسسة الجنسية المتعددة. وسوف يسمح لجميع الأوكرانيين العرقيين وأحفادهم من مختلف بلدان العالم بالحصول على جنسيتنا. بالطبع باستثناء مواطني الدولة المعتدية".وأشار إلى أن "مشروع القانون ينص أيضًا على منح الجنسية الأوكرانية للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني".وصرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريا ميزنتسيفا في عام 2022 أن "السلطات الأوكرانية تدرس إمكانية تقنين الجنسية المزدوجة في أوكرانيا، ويقوم البرلمانيون بإعداد مشروع قانون لهذه الغاية".ووفقًا لها، فإن "عدم القدرة على الحصول على جنسية مزدوجة في أوكرانيا أصبح "عائقًا أمام عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي".وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في تشرين الاول 2023، إنه "يؤيد إقرار الجنسية المتعددة في أوكرانيا، باستثناء الجنسية المزدوجة مع روسيا و"الدول غير الصديقة".