اليمن.. غارات جوية على صنعاء وسط تحليق مقاتلات

أفادت وسائل إعلام دولية، بدوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.







وأفاد الموقع بأن "الغارات الأمريكية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة".



وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون بحسب لشبكة "CNN"، إن "الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية بوسيدون آرتشر".



وتشير العملية إلى "نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن"، حيث تقول واشنطن إنها تضرب "البنية التحتية للحوثيين". وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "المعلومات الأولية اشارت إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة الى غارات على محيط صنعاء".وأفاد الموقع بأن "الغارات الأمريكية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة".وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون بحسب لشبكة "CNN"، إن "الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية بوسيدون آرتشر".وتشير العملية إلى "نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن"، حيث تقول واشنطن إنها تضرب "البنية التحتية للحوثيين".

وفي 12 كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".