زلزال شديد يضرب كازاخستان والصين

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء: "طلب 44 شخصا في ألماتا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى".وقال المكتب الصحفي لوزارة طوارئ كازاخستان إنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية في ألماتا في الأيام المقبلة.وجاء في بيان مركز إدارة الكوارث: "من غير المتوقع حدوث زلازل تزيد شدته عن 7 درجات في الأيام المقبلة"ووقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق ألماتا وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت شدتها 5 درجات.وفي الصين أفادت "شينجيانغ جيباو" بإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في مدينة شينجيانغ جراء زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب في الليلة الماضية شمال غربي الصين.وقالت مصادر محلية إن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.وحتى الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي سجلت علماء الزلازل 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجة.ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الزلزال عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و4 آخرين بجروح خفيفة، فيما انهار 47 منزلا وتضرر 78 منزلا.