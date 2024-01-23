"تصعيد للحرب".. إيران تعلق على الضربات الامريكية البريطانية للحوثيين

وقال عبد اللهيان في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط: "وجهنا رسالة وتحذيرًا خطيرًا للأمريكيين، إن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك، بمهاجمة مناطق في اليمن يشكّل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة وتصعيدا للحرب".وأضاف عبد اللهيان بشأن رسالة طهران إلى واشنطن، "حذرنا الأمريكيين من أن أفعالهم ستؤدي إلى تصعيد حجم الحرب".وتابع عبد اللهيان: "في الأسبوع الماضي في دافوس (سويسرا)، وفي الاجتماع الذي عقدته مع ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، قلت بوضوح، إن تصرفكم الذي أدى إلى زيادة التوتر في البحر الأحمر وضد اليمن كان خطأ استراتيجياً".وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية في وقت سابق، إن "عبد اللهيان وصل على رأس وفد سياسي إلى نيويورك للمشاركة في هذا الاجتماع".والتقى عبد اللهيان نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على غزة.وأضافت الوكالة، أن "وزير الخارجية الإيراني، سيكون أحد المتحدثين في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن غرب آسيا اليوم الثلاثاء".ويتزامن وجود عبد اللهيان في نيويورك مع الهجوم المشترك الثاني للولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن.