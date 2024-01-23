هزة أرضية تضرب جنوب مصر

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن "محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر".وكان خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر قد كشفوا من قبل عن أخطر المناطق الزلزالية النشطة في البلاد، مؤكدين أن "مناطق بشمال وشرق وجنوب البلاد تتعرض لهزات لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون".كذلك كشف الخبراء أن "مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر".وأضافوا أن "هناك نشاطا زلزاليا في شمال وشرق البحر الأحمر ومنطقة دهشور جنوب القاهرة و أبو زعبل والخانكة شمال شرق القاهرة، مشيرين إلى وجود بعض الأنشطة الزلزالية في منطقة شرق المتوسط، وتؤثر على مدن الساحل الشمالي مثل الإسكندرية ورشيد ودمياط، ويصل تأثيرها إلى أجزاء من مدن الدلتا".فيما لفتوا إلى أن "هناك بعض المناطق النشطة زلزاليا في جنوب البلاد وتعتبر أقل نسبيا من مثيلاتها في الشمال مثل منطقة كلابشة في أسوان والتي تعرضت لزلزال عام 1981 ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور إحدى ضفتي بحيرة ناصر".ومن قبل كشف الدكتور جاد القاضي أن "بلاده تشهد يوميا زلازل، ويتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون".