ترامب: الرئيسان بوتين وشي "ذكيان ويحبان بلديهما"

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح المحتمل حاليًّا لمنصب الرئاسة، اليوم الثلاثاء، مجددًا، إعجابه بالرئيسين الروسي والصيني، وذلك خلال حملته الانتخابية التي بدأها بانتصار كبير في ولاية آيوا الأسبوع الماضي.





وتابع ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنهما (زعيم الاتحاد الروسي وزعيم الصين) يحبان بلديهما، ويريدان لهما أن ينجحا. ولدينا شخص (بايدن) في رأيي، غير قادر على القيام بذلك".



وفقًا لترامب، فإن بوتين وشي جين بينغ شخصان "ذكيان وقويان للغاية"، سواء أعجبك ذلك أم لا. وقال ترامب، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على عكس الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يحبان بلديهما، ويريدان لهما النجاح.وتابع ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنهما (زعيم الاتحاد الروسي وزعيم الصين) يحبان بلديهما، ويريدان لهما أن ينجحا. ولدينا شخص (بايدن) في رأيي، غير قادر على القيام بذلك".وفقًا لترامب، فإن بوتين وشي جين بينغ شخصان "ذكيان وقويان للغاية"، سواء أعجبك ذلك أم لا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق مرة أخرى، إن بايدن "غير كفؤ للغاية"، و"غير قادر على الربط بين كلمتين والنزول من المسرح وإيجاد الدرج".



وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها ترامب ببوتين وشي، رغم تعرّضه لتحقيقات في ولايته الأولى بزعم أن موسكو ساعدته في الوصول إلى منصب الرئاسة من خلال تدخلها الخفي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.