أمريكا.. تدريس مادتي معاداة السامية ورهاب الإسلام بشكل الزامي بالمدارس

وقال مستشار المدارس، ديفيد س. بانكس، إن "مديري المدارس المتوسطة والثانوية سيتلقّون تدريبًا إلزاميًّا لمساعدتهم على التعامل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد غزة في المدارس".ومن المقرر أن توفر مدينة نيويورك مناهج دراسية جديدة عن معاداة السامية ورهاب الإسلام في مدارسها العامة، حيث يتم تدريب مديري المدارس والمدرسين على كيفية إجراء محادثات بشأن القضايا ذات الطابع السياسي.وتأتي هذه الخطوة ردًّا على انتقادات مفادها أن "المنظومة لم تفعل سوى القليل جدًّا لمعالجة مواقف الطلاب والمدرسين تجاه الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس".وواجهت مؤسسات التعليم العالي، مثل: جامعة هارفارد، وجامعة بنسلفانيا، ردود فعل معاكسة تجاه موقفها من الحرب.وأكد بانكس، أهمية التعليم والمساءلة بالنسبة للطلاب والموظفين.وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مظاهرة في مدرسة هيلكريست الثانوية في كوينز، حيث تم استهداف معلم مؤيد لإسرائيل. وكثيرًا ما تحوّلت النزاعات المحلية في نيويورك وغيرها من المقاطعات إلى خلافات وطنية داخل الفصول الدراسية حول الموقف الوطني من إسرائيل.وأعلن مستشار مدينة نيويورك، مايكل بلومبرغ، التدريب الإلزامي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية في آذار حول كيفية خوض محادثات عميقة حول الحرب في غزة.وستقدم وزارة التعليم أيضًا حلقات عمل لتدريب أولياء الأمور على مكافحة التمييز، وستعقد "مجلسًا استشاريًّا مشتركًا بين الأديان" للمساعدة في صياغة استجابته.وتخضع المدارس العامة في المدينة لتحقيق فدرالي بشأن الحقوق المدنية في التقارير المتعلقة بالتمييز؛ ما دفع النظام لتسريع إجراء تحقيقاته الخاصة في الشكاوى المتعلقة بمناهضة السامية وكراهية الإسلام.ويتفاوت النهج المتبع في مناقشات الحرب في الفصول الدراسية تفاوتًا كبيرًا عبر المدارس الحكومية التي تزيد على 1600 مدرسة في المدينة.وقد حاول بعض المربين تجنب مناقشة الصراع تمامًا، وهم يشعرون بالقلق من أن يُجروا إلى مناقشات ساخنة، بينما سمح بعضهم للطلاب بالتعبير عن آرائهم بحرية.وقد دان بانكس حادثة هيلكريست في تشرين الثاني، حيث ملأ مئات الطلاب القاعات أثناء احتجاج على مدرس نشر الدعم لإسرائيل على وسائط التواصل الاجتماعي. وعليه تم تعيين مدير جديد في هيلكريست.ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، سيُعاد تدريب موظفي المدارس على سياسات النظام المتعلقة بالانضباط، فيما التمس المربون المسلمون والأمريكيون العرب المزيد من الدعم من المسؤولين إثر ازدياد قتل المدنيين في قطاع غزة.وتلقى اتحاد نيويورك للحريات المدنية تقارير من طلاب واجهوا تسلطًا ومضايقة وعقوبات تأديبية بعد الإدلاء ببيانات مؤيدة للفلسطينيين.وقال بانكس إن "النظام سيهدف إلى التمييز بشكل أفضل بين الخلاف والكراهية القائمة على الاحترام".