بريطانيا تلوح بسلاح العقوبات بوجه الحوثيين

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء إن بلاده "تخطط للإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين".وأكد سوناك الذي كان يتحدث في جلسة للبرلمان البريطاني أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.وقال سوناك "نحن لا نسعى إلى المواجهة لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس.. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد".سوناك كشف عن أن الأدلة الأولية للضربات، التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية أمس الإثنين ضد الحوثيين في اليمن، تظهر أن جميع الأهداف المقصودة دمرت.وأمس الإثنين، وجهت بوارج وطائرات أمريكية وبريطانية ضربات جديدة ومكثفة على مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهدافهم سفينة أمريكية عسكرية.وعلى مدى الأسابيع الماضية، استهدف الحوثيون سفنا تجارية بزعم أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر وخليج عدن بدعوى نصرة غزة، لترد أمريكا وبريطانيا بعشرات الضربات على مواقع الحوثيين.