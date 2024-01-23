إصابة 3 أشخاص بانفجار بمصنع عسكري في أذربيجان

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "في الساعة 15:00 تلقى مكتب المدعي العام بمدينة شروان معلومات عن انفجار في مصنع شروان "أراز" التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية".وأضاف البيان: "تبين أنه نتيجة للحادث أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة".وتابع أن سبب الانفجار يعود إلى إصابة قذيفة هاون من عيار 120 مم بضربة مطرقة.