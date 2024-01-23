هايلي تكشف حقيقة عزمها الانسحاب من السباق الرئاسي

قالت الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إنها لا تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي وستواصل معركتها الانتخابية حتى إغلاق آخر مركز اقتراع.



وتعليقا على كلام منافسها في السباق الانتخابي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن هايلي سترفض المشاركة في الانتخابات التمهيدية خلفا لمتنافسين آخرين، قالت هيلي: "أنا لا أفعل ما يطلب مني أن أفعله".



ووعدت "بالنضال حتى إغلاق القسم الأخير"، وأضافت "لن أتحدث عن نعي (حملتي الانتخابية) لمجرد أنكم جميعا (الصحفيين) تعتقدون أنه ينبغي علينا التحدث عنه".