صدارة عراقية.. جدول ترتيب هدافي كأس آسيا

وانطلقت النسخة الـ18 من كأس آسيا في قطر مطلع العام الجاري، وتحديدا في الجمعة 12 كانون ثانٍ 2024، وتنتهي في السبت 10 شباط 2024.وفي السنوات الأخيرة السابقة كان يشارك فيها 16 منتخباً فقط، لكن بدايةً من نسخة 2019 زاد العدد إلى 24 منتخباً، على غرار كأس أمم أوروبا 2016، والذي كان له السبق في هذه التجربة وقدمها بصورة جيدة للعالم.ومع قوة المنافسة بين المنتخبات في كأس آسيا، تشهد البطولة صراعًا جانبيًا لكنه لا يقل شراسة، حيث يتسابق نجوم المنتخبات على لقب الهداف.ففي النسخة الماضية التي أقيمت بالإمارات عام 2019 وفاز بلقبها منتخب قطر، كان المعز علي هدافًا برقم استثنائي، حيث سجل 9 أهداف دفعة واحدة، ليدخل قائمة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها الأسطورة الإيرانية علي دائي، بـ14 هدفًا.ويشارك في النسخة الحالية أيضًا هدافون من العيار الثقيل، مثل الإماراتي علي مبخوت الذي يملك 9 أهداف في تاريخ البطولة، ومن السعودية هناك فهد المولد وسالم الدوسري ومن كوريا الجنوبية بالطبع الهداف سون هيونج مين.وفي السطور التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي كأس آسيا 2023.