إليك أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024

ويتم إنتاج التصنيف من خلال استطلاع عالمي لآلاف من سكان المدن الذين سُئلوا عن جودة وقدرة الشراء للطعام، والثقافة ومشاهد الحياة الليلية في مدينتهم.فيما يلي تصنيف أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024:1. مدينة نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية2. كيب تاون – عاصمة جنوب أفريقيا3. برلين – عاصمة ألمانيا4. لندن – عاصمة المملكة المتحدة5. مدريد – عاصمة إسبانيا6. مكسيكو – المكسيك7. ليفربول، المملكة المتحدة8. طوكيو – عاصمة اليابان9. روما – عاصمة إيطاليا10. بورتو، البرتغال11. باريس – العاصمة الفرنسية12. مومباي – الهند13. لشبونة – عاصمة البرتغال14. شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية15. مانشستر – المملكة المتحدة16. ساو باولو، البرازيل17. لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية18. أمستردام – عاصمة هولندا19. لاغوس – نيجيريا20. ملبورن – أستراليا21. نابولي – إيطاليا22. سنغافورة23. ميامي – الولايات المتحدة الأمريكية24. بانكوك – عاصمة تايلاند25. ليما، بيرو26. بودابست – عاصمة المجر27. بكين – الصين28. دبي – الإمارات29. مونتريال – كندا30. جلاسكو – اسكتلندا31. سيدني – أستراليا32. بوينس آيرس – عاصمة الأرجنتين33. كوالالمبور، ماليزيا34. مانيلا، الفلبين35. سيول، كوريا الجنوبية36. هانوي، فيتنام37. سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة الأمريكية38. برشلونة – إسبانيا39. أبو ظبي – الإمارات40. نيو أورلينز – الولايات المتحدة الأمريكية41. فيلادلفيا – الولايات المتحدة الأمريكية42. أوستن – الولايات المتحدة الأمريكية43. بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية44. أكرا، غانا45. مرسيليا – فرنسا46. تايبيه – تايوان47. اسطنبول – تركيا48. أوساكا – اليابان49. هونج كونج – الصين50. فانكوفر – كندا