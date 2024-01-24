خلال 5 سنوات.. مسؤول ايراني: نفذنا مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار في العراق

المدير العام لمكتب غرب آسيا بمنظمة تنمية التجارة الايرانية عبد الامير ربيحاوي، وفي حديث له خلال اجتماع للناشطين في قطاع البناء والبنى التحتية والفنية والهندسية وبناء المستشفيات في ايران تحت موضوع تنمية المشاركة في المشاريع العمرانية والبنيوية في العراق، قال: "منذ عام 2012، حظي موضوع نشاط الشركات الفنية والهندسية الايرانية وحضورها في سوق العراق بنمو ملموس، ومنذ عام 2012 وحتى عام 2017، نفذت ايران مشاريع في العراق بقيمة قرابة 4 مليارات دولار".وأضاف أنه "وخلال هذه الفترة تم انجاز المشاريع بتسجيل 41 شركة فنية وهندسية كبرى دولية ايرانية في العراق، والتي كان لديها فضلاً عن العراق سابقة في انجاز المشاريع في دول اخرى، الا ان العراق كانت له الحصة الاسد من عدد شركات الخدمات الفنية الهندسية الايرانية خلال السنوات الاخيرة، والقيمة الاعلى في انجاز المشاريع".عبد الامير ربيحاوي، بيّن انه "من المؤسف ان تواجد ارهابيي داعش في فترة ما في العراق، تسبب بمشكلات للشركات الفنية الهندسية الايرانية، كما ان العراق واجه مشكلة في تسديد مستحقات ايران".واشار الى أنه "ورغم جميع هذه المشكلات فإن الشركات الخدمية الفنية الهندسية الـ41 انجزت قرابة 88 مشروعاً بقيمة 4 مليارات دولار في العراق، وقد تم انجاز مشاريع مهمة جداً في اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية، وتشمل انواع السدود والانفاق والمصانع وانواع محطات الطاقة".ولفت ربيحاوي الى اهمية سوق العراق بالنسبة لإيران، معرباً عن امله بأن بحل المشكلات عبر المفاوضات، وان تتمكن الشركات الايرانية من الحضور في مناقصات مختلف المشاريع في العراق.المدير العام لمكتب غرب آسيا بمنظمة تنمية التجارة الايرانية، أشار الى ان العراق بحاجة الى 2.5 مليون وحدة سكنية، وفي الوقت الحاضر لدى الشركات الايرانية حضور جيد في النجف وبغداد وكربلاء وغيرها، حيث تنجز مشاريع تفوق ألف وحدة سكنية، ورغم ان هذه النشاطات في اطار المقاولة، لكنها توفر عائدات جيدة بالعملة الصعبة لإيران، حسب قوله.