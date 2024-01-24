هيئة بريطانية تعلن عن حادث بحري قبالة عدن اليمنية

وقالت الهيئة أن "السلطات تحقق في الحادث"، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأميركية أنها دمرت صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.كما جاء بعد يومين على تنفيذ ضربات أميركية بريطانية شاركت فيها أيضاً عشرات الدول الأخرى، ليل الاثنين الماضي، وطالت 8 مواقع حوثية.ومنذ 19 تشرين الثاني الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات، زاعمين أن ضرباتهم هذه تستهدف السفن المتجهة نحو إسرائيل. ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف من التضخم العالمي.