ضربتها في الحلم.. طالبة تقدم شكوى ضد معلمتها

الشكوى التي تعتبر من أغرب الشكاوى في تاريخ التعليم في المملكة، زعمت فيها الطالبة أنها رأت معلمتها في الحلم تقوم بضربها، وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية.أشارت الصحيفة إلى أن لجنة تعليمية قامت بفتح تحقيق في القضية بناءً على الادعاءات التي قدمتها الطالبة، حيث ادعت أنها شاهدت معلمتها في الحلم أثناء النوم وهي تقوم بضربها.وتم رفع الشكوى عبر منصة "تواصل" الإلكترونية من قبل ذوي الطالبة بمجرد علمهم بحلم ابنتهم، مما استدعى تدخل الجهة التعليمية.فوجئت المعلمة بحضور لجنة للتحقيق في هذه الشكوى الفريدة، لتنتهي القضية بشكل ودي في نهاية المطاف، نظرًا لأنها مجرد حلم.تم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي بعد التأكد من خيوط الحقيقة.تُتيح وزارة التعليم في السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء أمورهم، بما في ذلك التعليم عن بُعد من منازلهم وتقديم الشكاوى.يُلاحظ أن كثيرًا من هذه الشكاوى تكون بسيطة وتتعلق بخلافات بين ذوي الطلاب ومعلميهم.يُذكر أن عدد طلاب المدارس في المملكة يبلغ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، بالإضافة إلى 1.36 مليون طالب وطالبة في التعليم الجامعي.