إيران: بؤر التوتر في الشرق الأوسط قد تشعل صراعا يجتاح المنطقة

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية: "إن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة ارتفع"، ملقيا باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل".وأضاف: "إذا أوقفت واشنطن دعمها العسكري والسياسي والإعلامي لإسرائيل وللحرب التي تشنها على غزة لسقط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحال". وقال "لو توقف الدعم الأميركي فلن يصمد نتنياهو 10 دقائق"، وفق تعبيره.أما عند سؤاله حول دعم بلاده لحركة حماس وما قامت به في السابع من تشرين الاول الماضي، فضلا عن الحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر، فأكد عبد اللهيان أن طهران تدعم حماس بطبيعة الحال، لكنها "لا توافق قط على قتل النساء والأطفال والمدنيين في أي مكان في العالم". وقال "نحن لا نؤيد ذلك أبداً".وكان الوزير الإيراني حذر أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية من أن "الحرب في غزة ممكن أن تتوسع إلى جبهات أبعد، لاسيما وسط تهديدات العديد من الفصائل المدعومة من بلاده سواء في العراق أو سوريا، مروراً بلبنان واليمن".