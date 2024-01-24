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الحوثيون يعلنون الاشتباك مع مدمرات وسفن أمريكية
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الحوثيون يعلنون الاشتباك مع مدمرات وسفن أمريكية

دوليات

2024-01-24 | 16:31
الحوثيون يعلنون الاشتباك مع مدمرات وسفن أمريكية
المصدر:
روسيا اليوم
612 مشاهدة

أعلنت "جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) عن اشتباكها مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن وباب المندب.

وفي بيان له، قال الناطق العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد مِن المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب، أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين".

وأضاف البيان: "كان من نتائج عملية الاشتباك إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة"، وأكد "وصول عدد من صواريخِنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها".

وأشار الحوثيون إلى أن "القوات المسلحة اليمنية استخدمت في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ الباليستيةِ".

وتابع البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين، الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت "أنصار الله" على "اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين، الأحمر والعربي".

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قالت، الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينة ديترويت الأمريكية بخليج عدن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، كانا مجهزين للإطلاق.
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