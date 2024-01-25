تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب شرق مدينة ملاطية

ضرب زلزال في تركيا على بعد 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة ملاطية بحسب ما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.



وضرب الزلزال قرب المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 441 ألف نسمة، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 8 كيلومترات.



ولم يتسنى الحصول على معلومات كافية اذا ما كان هناك اضرار بشرية.

