اندلاع حريق هائل بمستشفى "غاندي" في إيران (فيديو)

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور اندلاع حريق في مستشفى "غاندي"، في العاصمة الإيرانية طهران وسيارات الإطفاء تهرع إلى مكان الحادث.

بالفيديو | مشاهد من الحريق الذي اندلع في مستشفى "غاندي" في العاصمة الإيرانية طهران pic.twitter.com/dIebMuRkbw — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) January 25, 2024



وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران جلال ملكي، إنّ "مستشفى غاندي الواقع في طهران تعرض قبل دقائق لحريق هائل، وتمّ إرسال قوات الإطفاء إلى المكان". وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران جلال ملكي، إنّ "مستشفى غاندي الواقع في طهران تعرض قبل دقائق لحريق هائل، وتمّ إرسال قوات الإطفاء إلى المكان".