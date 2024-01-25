اندلاع حريق هائل بمستشفى "غاندي" في إيران (فيديو)

بالفيديو | مشاهد من الحريق الذي اندلع في مستشفى "غاندي" في العاصمة الإيرانية طهران pic.twitter.com/dIebMuRkbw
— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) January 25, 2024
بالفيديو | مشاهد من الحريق الذي اندلع في مستشفى "غاندي" في العاصمة الإيرانية طهران pic.twitter.com/dIebMuRkbw
🚨🚨اندلاع حريق كبير في مستشفى غاندي بالعاصمة الايرانية طهران pic.twitter.com/5UqHhzpC7X
— ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 (@NEWSdotX) January 25, 2024
🚨🚨اندلاع حريق كبير في مستشفى غاندي بالعاصمة الايرانية طهران pic.twitter.com/5UqHhzpC7X