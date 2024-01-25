الكويت.. إحباط مخطط لاستهداف دور عبادة

أعلنت شرطة الكويت، مساء الخميس، عن إحباط مخطط لاستهداف دور عبادة في البلاد.

وجاء في بيان للشرطة، "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص".

وأضاف البيان "تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي الى تنظيم إرهابي"، مشيراً الى "إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



