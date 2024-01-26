تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة إن قواتها تواصل بلا هوادة عملياتها شمالي العراق لتطهير المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني.وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 عناصر ينتمون لـ"بي كي كي" قبل أن يحققوا أهدافهم.وشدّد على أن عمليات الجيش التركي سوف تستمر بكل عزيمة حتى لا يتبقى أي عنصر من حزب العمال الكردستاني في المنطقة.