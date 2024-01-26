هجوم حوثي جديد.. إصابة سفينة بصاروخ قبالة عدن

وقالت الهيئة في بيان: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً قبالة ساحل عدن اليمنية، وتعمل السلطات على كشف ملابسات الحادث، كما ننصح السفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".وصنفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الحادث على أنه "هجوم تعرضت له إحدى السفن، دون تقديم مزيد من التفاصيل".من جهتها، أعلنت شركة أمبري البريطانية للملاحة "اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن، مضيفةً أن طاقم السفينة بخير".يأتي هذا بينما يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.من جهتها شنت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله على الملاحة الدولية.