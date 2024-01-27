وأضافت الوزارة، في بيان، أن شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، هي المقاول الرئيسي للصفقة.وفي سياق متصل، ذكر محللون أن موافقة الولايات المتحدة على طلب تركيا بيعها طائرات من هذا الطراز في هذا الوقت يأتي بعد موافقة البرلمان التركي على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد تحفظات دامت أكثر من عام ونصف على هذه الخطوة.وكانت تركيا تسعى منذ سنوات لشراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، لكن عملية البيع تعثرت؛ بسبب اعتراضات الكونغرس رغم تأكيدات حكومة بايدن في عديد المناسبات أنها تدعم الصفقة.