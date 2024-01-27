Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميليتاو يفاجئ ريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صوتت لصالح إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. من هي القاضية "جوليا سيبوتيندي"؟

دوليات

2024-01-27 | 02:55
صوتت لصالح إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. من هي القاضية &quot;جوليا سيبوتيندي&quot;؟
2,551 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

جوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة، من بين هيئة محكمة العدل الدولية، التي صوّتت لصالح إسرائيل، في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة، فمن هي القاضية الأوغندية؟

كانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي توصف بأنها "محكمة العالم"، قد أصدرت الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، أمراً لإسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، وذلك استجابة للدعوى التي كانت جنوب أفريقيا قد رفعتها، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمام المحكمة الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومطالبةً من المحكمة فرض إجراءات طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي.

من هي جوليا سيبوتيندي؟
تتشكل محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، حيث تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، من 15 قاضياً، يعتمد اختيارهم على تحقيق التنوع الجغرافي، والتمثيل المناسب للأساليب القانونية. وهؤلاء القضاة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولاية مدتها تسع سنوات، ويتغير ثلثهم أو يعاد انتخابهم لولاية جديدة كل 3 سنوات. وفي حالة وفاة القاضي أو تقاعده في ظروف أخرى، تُجرى انتخابات لاختيار قاضٍ يحل محله.

القاضية جوليا سيبوتيندي مولودة في أوغندا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، ثم أُعيد انتخابها عام 2021، وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.

شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاضٍ في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011. وتعاملت مع العديد من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.

كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 وحتى 2000.

وتشغل القاضية الأوغندية العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، كذلك مثلت نساء أوغندا في جلسات في الأمم المتحدة من أجل المرأة، والتي عقدت في إثيوبيا.

الوحيدة التي صوّتت لصالح إسرائيل
لم تُصدر المحكمة قراراً بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وهو واحد من 10 إجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا المحكمة باتخاذها، لكن قرار المحكمة وافق على الإجراءات التسع الأخرى التي طالبت بها جنوب أفريقيا، ما يمثل إدانة واضحة لإسرائيل، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية.

رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، قالت في كلمتها خلال جلسة إصدار القرار: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل"، وأضافت أن "محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها".
كما أكدت دونوغو أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، وقالت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وصدر قرار المحكمة بأغلبية ساحقة، إذ وافق عليه 14 قاضياً، بينما صوتت ضده جوليا سيبوتيندي فقط. أما لماذا غرّدت أول قاضية أفريقية في هيئة محكمة العدل الدولية خارج السرب بهذه الطريقة، وصوتت لصالح إسرائيل، فلا أحد يعرف.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Biotic
Play
Biotic
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
Play
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
Play
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Biotic
Play
Biotic
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
Play
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
Play
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24

برجك للسنة الجديدة

اكيد
اكيد
اشك
اشك
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.