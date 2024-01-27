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الصين توجه دعوة لأمريكا بشأن دعم إعادة التوحيد السلمي مع تايوان
دوليات
2024-01-27 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 مشاهدة
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماع مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الجانب الأمريكي إلى دعم إعادة التوحيد السلمي للصين.
وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية الصيني على أن قضية تايوان هي شأن داخلي للصين وأن الانتخابات الأخيرة في تايوان "لا يمكن أن تغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين".
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله: "ينبغي على الولايات المتحدة الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية- الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بالتزامها بعدم دعم "استقلال تايوان" ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين".
ووفقا للوزير الصييني، يعتبر استقلال تايوان التحدي الأكبر للعلاقات الصينية - الأمريكية، فضلا عن أنه أكبر خطر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين التعامل مع بعضهما البعض على قدم المساواة وعدم النظر إلى بعضهما البعض باستخفاف، والبحث عن أسس للتعاون بدلا من تسليط الضوء على الخلافات، واحترام بعضهما البعض بإخلاص وعدم الإضرار بالمصالح الأساسية لبعضهما البعض.
وتمت الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا أيضا القضايا الدولية والإقليمية مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي.
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