الحوثيون يعلنون: قادرون على إغراق السفن في 3 بحار

وأوضح مسؤول في الجماعة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة اليمنية إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط، لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر".وقال المسؤول إن الجماعة "لا تزال حتى الآن تحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد"، وفق تعبيره.